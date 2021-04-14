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14 апр 2021

Представлен новый Kia Cerato

Представлен новый Kia Cerato
Автор фото: фирма-производитель

Корейский концерн представил официальные изображения нового седана K3, который в России известен как Cerato

Что касается дизайна, то новый автомобиль вобрал в себя несколько мелких штрихов, вроде измененной решетки радиатора, нового рисунка передней и задней оптики  и бамперов (куда же без них). Глобально машина не поменялось, так что если поставить новый K3 перед старым, то изменения получится пересчитать только по пальцам одной руки. Правда, если вы загляните в салон, то заметите, что разница все-таки есть.

У нового K3 появилась цифровая приборная панель, десятидюймовый дисплей мультимедийной системы. Автомобиль также обзавелся серьезным набором водительских ассистентов – удержание полосы, интеллектуальный круиз-контроль, который может держать нужную скорость в рамках скоростных лимитов, основываясь на навигационных данных.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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