Kia Mohave на покой не собирается

На автосалоне в Сеуле компания Kia представила кардинально преобразившийся внешне внедорожник. На рынок модель выйдет уже в этом году

Предположения относительно прекращения жизненного цикла Kia Mohave появились после того, как в линейке бренда появился большой кроссовер Telluride. Учитывая, что Mohave выпускается с 2008 без кардинальных изменений, предположение об уходе с рынка выглядит вполне обычным. Однако в Сеуле Kia показала концепт нового поколения внедорожника, его полное название – Mohave Masterpiece. Как заявили в компании, в серийную модель прототип перевоплотится во второй половине текущего года, ну а первыми его получат корейцы. Внедорожник сохранил рамную конструкцию, на домашнем рынке он все так же будет доступен с задним или полным приводом.

Новый кроссовер выглядит еще брутальнее предшественника: внедорожник получил массивную радиаторную решетку с вертикальными хромированными плашками, фары сделали в виде горизонтальных светодиодных «штрихов». Капот и багажная дверь – новые, задние фонари тоже изменились. Интерьер пока засекречен – на выставку привезли автомобиль с наглухо тонированными стеклами. Но при этом в Kia заявили, что салон тоже полностью перекроили: внутри новая передняя панель, более качественные материалы отделки, адаптивная подсветка и мультимедийная система с большим сенсорным экраном.