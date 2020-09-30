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30 сен 2020

KIA Motors объявляет о начале производства нового KIA Mohave в России

KIA Motors объявляет о начале производства нового KIA Mohave в России
Автор фото: фирма-производитель

KIA Motors Russia & CIS сообщает, что на заводе «Автотор» в Калининграде началось серийное производство нового рамного внедорожника Mohave

Mohave отличается от предшественника более ярким и современным дизайном, выгодно подчеркивающим его солидность, надежность и внедорожный потенциал. Он также получил современное оснащение, обеспечивающее безопасность, комфорт и удобство эксплуатации. В частности комплекс высокотехнологичных систем активной безопасности и помощи водителю Drive Wise.

Конструкция с несущей рамой, система полного привода с электронным управлением и возможность выбора режимов для движения по разным покрытиям Terrain Mode, раздаточная коробка с понижающей передачей, электронно-управляемая блокировка дифференциала – оптимальны для эксплуатации в самых различных условиях, в том числе плохих дорог и бездорожья. Что касается силовых установок, то на российском рынке для Mohave предусмотрен дизельный двигатель V6 3,0 (249 л.с.) в паре с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией.

При написании новости использовалась информация:
KIA

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