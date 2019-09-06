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6 сен 2019

Рассекречен новый KIA Mohave

Рассекречен новый KIA Mohave
Автор фото: фирма-производитель

Вместе с официальными снимками  корейский производитель распространил и несколько дополнительных данных, как о технической составляющей автомобиля, так и о его оснащении

Главным «бриллиантом» автомобиля стал его салон. Многие СМИ уже заявили, что новыйкроссовер приподнялся на полступеньки вверх по собственной табели о рангах. Посудите сами: в Mohave появились сразу два 12,3-дюймовых монитора – перед водителем и на центральной консоли, и премиальная акустика Lexicon. Мультимедийная система стала заметно умнее и поддерживает голосовое управление, а отделывать интерьер предлагается натуральной кожей и деревом, причем доступны и двуцветные варианты оформления.

По техническим параметрам стало известно, что KiaMohave обзавелся доработанной ради улучшения ездового комфорта подвеской, новым рулевым механизмом и системой выбора режимов движения, в которую помимо привычных Comfort, Eco и Sport вошли и три "внедорожных" варианта – для песка, грязи и снега. А вот мотор у него пока один – уже известный трехлитровый V6 на "тяжелом топливе", который развивает 260 л.с. и 560 Нм крутящего момента и работает с 8-ступенчатым автоматом и системой полного привода.

При написании новости использовалась информация:
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