Автомобильный портал Motorpage
14 апр 2017

Kia Picanto появится в России летом

Kia Picanto появится в России летом
Автор фото: фирма-производитель

Новое поколение субкомпатного хэтчбека Picanto появится у российских дилеров в июне этого года

Собирать автомобили методом крупноузловой сборки (без сварки и окраски) будут на калининградском «Автоторе». По словам представителей компании это позволит обеспечить более высокую гибкость в исполнении заказов.

Длина нового поколения Kia Picanto по сравнению с предшественником не увеличилась (3595 мм). но за счет увеличения колесной базы до 2400 мм визуально автомобиль представляется крупнее.

Цветовая гамма кузова расширена до 11 вариантов. В частности, будет предложено 6 новых цветов: Lime Light (зеленый), Shiny Red (ярко-красный), Aurora Black (черный), Pop Orange (оранжевый), Sparkling Silver (серебристый) и Celestial Blue (синий).  Новый Picanto имеет еще более широкие, чем прежде, возможности индивидуализации. Также помимо стандартных 14-дюймовых стальных дисков клиенты смогут выбрать один из 3 вариантов рисунка алюминиевых литых дисков размером от 14 до 16 дюймов.

В линейке субкомпакта появилась версия GT-Line, которая отличается красными, серебряными и черными акцентами на решетке радиатора, боковых воздухозаборниках, порогах и на заднем бампере. Этот вариант получил хромированные сдвоенные наконечники выхлопной трубы.

Новое поколение Kia Picanto на нашем рынке будет представлено с бензиновыми двигателями объемом 1,0 л  (67 л.с.) и 1,2 л (84 л.с.). Первый будет доступен с 5-ступенчатой механической коробкой передач, а более популярный в России 1,2-литровый двигатель будет предложен только с 4-ступенчатым «автоматом».

В базовое оснащение входят 6 подушек безопасности, системы стабилизации, помощи при трогании на подъеме HAC и контроля давления в шинах TPMS.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Kia

Комментарии к новости

Последние новости

...
Kia Picanto GT-Line 2017

Автосалон в Женеве: новый KIA Picanto

09 марта 2017

Kia показала третье поколение хэтчбека Picanto

09 января 2017

Kia опубликовала первый тизер нового поколения Picanto

22 декабря 2016
Kia Picanto 2015

Обновленный Kia Picanto уже в продаже

13 мая 2015
Kia Picanto 2015

Новое поколение Kia Picanto появится на российском рынке уже в этом году

24 апреля 2015
Kia Picanto

Обновленный ситикар Kia Picanto дебютирует в Женеве

04 февраля 2015

 Новости KIA Picanto

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mercedes-Benz GLC Coupe, Jaguar F-Pace - сравнительный тест mercedes-benz glc 250 coupe и jaguar f-pace 3.0. в поисках адреналина Сравнительный тест
12 апреля 2017

Mercedes-Benz GLC Coupe, Jaguar F-Pace
"В поисках адреналина"
Porsche 911 Carrera GTS - porsche 911 gts 2018 въехать в рай
Тест драйв
10 апреля 2017

Porsche 911 Carrera GTS
"Въехать в рай"
KIA Soul - kia soul 2017 канонам вопреки
Тест драйв
07 апреля 2017

KIA Soul
"Канонам вопреки"
Nissan Murano - nissan murano 2015 островитянин
Автопутешествия
06 апреля 2017

Nissan Murano
"Островитянин"

Написано новостей:

1 8 6 4 3