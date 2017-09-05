На автосалоне во Франкфурте, который открывается на следующей неделе, компания Kia представит новую версию субкомпактного хэтчбека Picanto, которая получила название X-Line.

Внешне хэтчбек в спецверсии легко отличить по внедорожным атрибутам: оригинальному аэродинамическому обвесу с деталями из неокрашенного пластика, цветным вставкам в переднем бампере и радиаторной решетке, псевдозащите кузова сзади. Кроме того, в Kia немного приподняли Picanto: его дорожный просвет вырос на 15 мм до 156 мм. В салоне хэчтбека появились цветные контрастные вставки.

Kia Picanto X-Line будет оснащаться литровым турбодвигателем мощностью 100 л.с. С ним разгон до заветной «сотни» у субкомпакта с механической коробкой передач займет 10,1 секунды.

Продажи Kia Picanto X-Line на европейском рынке начнутся в конце этого года, а в 2018-м он доберется и до России.