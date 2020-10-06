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6 окт 2020

KIA представила в России новый KIA Sorento

KIA представила в России новый KIA Sorento
Автор фото: фирма-производитель

Компания KIA представила в России новый флагманский кроссовер KIA Sorento четвертого поколения, продажи которого стартуют 15 октября

На российском рынке новый Sorento будет предлагаться с двумя силовыми установками: бензиновым двигателем 2.5 MPI (мощность 180 л. с. и крутящий момент 232 Нм) в сочетании с 6 ступенчатой автоматической коробкой передач, а также дизельным мотором 2.2 CRDi (мощность 199 л. с. и крутящий момент 440 Нм), который агрегатируется с новой 8 ступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя мокрыми сцеплениями. KIA Sorento будет доступен на российском рынке с передним и полным приводом. Кроме того, кроссовер получит на старте продаж два варианта компоновки сидений – пятиместный и семиместный.

KIA Sorento четвертого поколения – первая модель бренда, созданная на новой платформе N3, которая разработана специально для среднеразмерных автомобилей. Ширина нового Sorento составляет 1900 мм, что на 10 мм больше, чем у третьего поколения модели. Габаритная длина увеличилась на 10 мм по сравнению с предшественником (до 4810 мм), а передний и задний свесы стали чуть короче. 

При написании новости использовалась информация:
Автостат

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