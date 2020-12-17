Kia Sorento стал гибридом

Корейский производитель наладил производство «розеточной» версии своего популярного кроссовера. До Европы новинка доедет, однако, к нам, дорогие читатели Motorpage, она не попадёт

Внешне кроссовер полностью повторяет себя обычного за исключением появления зарядного лючка на переднем крыле. Все новшество кроется под капотом - это силовая установка.

В неё входят турбо-мотор 1.6 на 180 лошадиных сил и 91-сильный электродвигатель. Все работает в связке с 6-ступенчатым автоматом. Батарея же здесь находится под водительским сидением. Ее объём 13,8 кВт.ч. Если говорить простым языком, то она сравнительно ёмкая - на одном электрическом ходу автомобиль способен проехать около 70 километров. Правда, некоторые СМИ заявляют, что этот показатель несколько ниже - всего 57 километров.