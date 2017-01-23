Российское подразделение южнокорейской компании Kia сообщает о начале приема заказов на кроссовер Sorento Prime 2017 модельного года с расширенной моторной гаммой.

Официальные дилеры южнокорейского автопроизводителя в России с сегодняшнего дня начинают продажи кроссовера Sorento Prime с новым наименее мощным двигателем. Речь идет о 2,4-литровом бензиновом GDI мощностью 188 л.с. с системой непосредственного впрыска топлива. Как и два других силовых агрегата – бензиновый 3,3-литровый V6 с отдачей 250 л.с. и 2,2-литровый дизельный CEDi мощностью 200 л.с. – новый поставляется с в комплекте с системой полного привода и шестиступенчатой автоматической КПП.

Кроме того, с появлением в моторной гамме нового базового двигателя в Kia решили сделать для кроссовера и новую базовую комплектацию. Так, теперь самый бюджетный Sorento Prime будет поставляться без фар с ксеноновой «начинкой», датчиков света и дождя, порогов с подсветкой и без электрических приводов для водительского сиденья. Приборная панель также стала попроще. Впрочем, все эти изменения положительно сказались на цене автомобиля. Теперь его можно позволить себе всего за 2 135 000 рублей.

Также, новый 2,4-литровый двигатель можно будет выбрать и в комплектации Luxe, которая поставляется со всеми вышеперечисленными опциями. Однако такая версия автомобиля будет стоить уже 2 225 000 рублей.

Стоит отметить, что кроссовер 2017 модельного года, в полном соответствии с требованиями нового Технического регламента, по умолчанию оснащается отечественной системой экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС.