Автомобильный портал Motorpage
23 янв 2017

Kia Sorento Prime получила новый базовый двигатель

Kia Sorento Prime получила новый базовый двигатель
Автор фото: пресс.киа.ру

Российское подразделение южнокорейской компании Kia сообщает о начале приема заказов на кроссовер Sorento Prime 2017 модельного года с расширенной моторной гаммой.

Официальные дилеры южнокорейского автопроизводителя в России с сегодняшнего дня начинают продажи кроссовера Sorento Prime с новым наименее мощным двигателем. Речь идет о 2,4-литровом бензиновом GDI мощностью 188 л.с. с системой непосредственного впрыска топлива. Как и два других силовых агрегата – бензиновый 3,3-литровый V6 с отдачей 250 л.с. и 2,2-литровый дизельный CEDi мощностью 200 л.с. – новый поставляется с в комплекте с системой полного привода и шестиступенчатой автоматической КПП.

Кроме того, с появлением в моторной гамме нового базового двигателя в Kia решили сделать для кроссовера и новую базовую комплектацию. Так, теперь самый бюджетный Sorento Prime будет поставляться без фар с ксеноновой «начинкой», датчиков света и дождя, порогов с подсветкой и без электрических приводов для водительского сиденья. Приборная панель также стала попроще. Впрочем, все эти изменения положительно сказались на цене автомобиля. Теперь его можно позволить себе всего за 2 135 000 рублей.

Также, новый 2,4-литровый двигатель можно будет выбрать и в комплектации Luxe, которая поставляется со всеми вышеперечисленными опциями. Однако такая версия автомобиля будет стоить уже 2 225 000 рублей.

Стоит отметить, что кроссовер 2017 модельного года, в полном соответствии с требованиями нового Технического регламента, по умолчанию оснащается отечественной системой экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Авторевю, Autonews, Kia

Комментарии к новости

Последние новости

...

Kia покажет на SEMA кроссовер для горнолыжников

02 ноября 2016

Kia привезла в Россию спортивную версию своего флагманского кроссовера

05 сентября 2016
Kia Sorento Prime

Kia Sorento Prime обзавелся бензиновым двигателем

20 октября 2015
KIA Sorento Prime

На «Автоторе» стартовало производство нового флагманского кроссовера марки KIA

30 июня 2015
Kia Sorento 2015

Кроссовер Kia Sorento нового поколения появится в России уже в июне

27 мая 2015
Kia Sorento 2015

В Калининграде запустят производство Kia Sorento нового поколения

26 марта 2015

 Новости KIA Sorento

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Isuzu D-Max - isuzu d-max 2016 американский борец сумо Тест драйв
19 января 2017

Isuzu D-Max
"Американский борец сумо"
Renault Kaptur - renault kaptur 2016 умом и сердцем
Тест драйв
17 января 2017

Renault Kaptur
"Умом и сердцем"
Nissan Qashqai - дороги мира. nissan qashqai 2013 венгерский калейдоскоп
Автопутешествия
13 января 2017

Nissan Qashqai
"Венгерский калейдоскоп"
УАЗ Patriot - uaz patriot 2016 по долинам и по взгорьям
Тест драйв
11 января 2017

УАЗ Patriot
"По долинам и по взгорьям"

Написано новостей:

1 8 0 5 8