Автомобильный портал Motorpage
22 янв 2026

Kia Niro получил заметные изменения в дизайне и интерьере

Kia Niro получил заметные изменения в дизайне и интерьере
Автор фото: фирма-производитель

Компания Kia показала рестайлинговую версию кроссовера Niro для домашнего рынка. Модель получила заметные изменения во внешности и интерьере

Первое, что бросается в глаза – это более квадратная форма кузова и новая фирменная светодиодная оптика. Также появились широкие темные пластиковые вставки на порогах и бамперах. Сзади установлен чуть более крупный спойлер и L-образные стоп-сигналы. Комплектуется модель теперь колесными дисками диаметром 18 дюймов. Внутри доработки также заметны. На передней панели установлен прямоугольный цифровой блок, объединяющий «приборку» и тачскрин мультимедийной системы. Диагональ каждого экрана – 12,3 дюйма. Кроме этого, изменились рулевое колесо и центральный тоннель. Общая отделка интерьера стала более минималистичной.

Технические характеристики Kia обещает раскрыть ближе к старту продаж, намеченному на март этого года. Сейчас Niro в Корее предлагается с гибридными силовыми установками мощностью от 141 до 183 л.с. Также доступна полностью электрическая версия с мотором на 204 л.с. и запасом хода до 463 км. Ожидается, что моторная гамма не сильно изменится.

При написании новости использовалась информация:
autoexpress

Комментарии к новости

Последние новости

...
Kia Niro (2023)

В Россию привезли Kia Niro

16 декабря 2022
Kia Niro EV (2023)

Раскрыты характеристики обновленного Kia Niro EV

05 апреля 2022
Kia Niro (2023)

Раскрыты подробности о новом экологичном кроссовере Kia

17 января 2022
Kia Niro EV

Kia рассказала все подробности об электрическом Niro

09 июня 2018
Kia Niro EV

Kia Niro получил электрическую версию

07 мая 2018
Kia Niro EV

Kia представила электрический концепт кроссовера

10 января 2018

 Новости KIA Niro

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Jetour T2 - jetour t2 discovery (2024) для города и бездорожья Тест драйв
20 января 2026

Jetour T2
"Для города и бездорожья"
Honda Crider - honda crider (2018) японское имя, китайское исполнение
Тест драйв
13 января 2026

Honda Crider
"Японское имя, китайское исполнение"
Atom 01 - атом 01 (2026) атомная реакция
Тест драйв
06 января 2026

Atom 01
"Атомная реакция"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 7 6 7