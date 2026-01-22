Kia Niro получил заметные изменения в дизайне и интерьере

Компания Kia показала рестайлинговую версию кроссовера Niro для домашнего рынка. Модель получила заметные изменения во внешности и интерьере

Первое, что бросается в глаза – это более квадратная форма кузова и новая фирменная светодиодная оптика. Также появились широкие темные пластиковые вставки на порогах и бамперах. Сзади установлен чуть более крупный спойлер и L-образные стоп-сигналы. Комплектуется модель теперь колесными дисками диаметром 18 дюймов. Внутри доработки также заметны. На передней панели установлен прямоугольный цифровой блок, объединяющий «приборку» и тачскрин мультимедийной системы. Диагональ каждого экрана – 12,3 дюйма. Кроме этого, изменились рулевое колесо и центральный тоннель. Общая отделка интерьера стала более минималистичной.

Технические характеристики Kia обещает раскрыть ближе к старту продаж, намеченному на март этого года. Сейчас Niro в Корее предлагается с гибридными силовыми установками мощностью от 141 до 183 л.с. Также доступна полностью электрическая версия с мотором на 204 л.с. и запасом хода до 463 км. Ожидается, что моторная гамма не сильно изменится.