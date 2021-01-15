До 2027 года Kia выпустит семь электромобилей

Корейская марка представила свой глобальный план развития. Электрификация, похоже, занимает в нем чуть ли не самое главное место

Все электромобили будут построены на специальной «зеленой» платформе Electric-Global Modular Platform. Открывать семерку электрокаров будет кроссовер с кодовым именем СV. На данный момент известно о нем немного, буквально две подробности. Первая – машину оснастят системой быстрой зарядки. Вторая – запас хода составит более 400 километров. Все остальные характеристики раскроют к концу года.

Что же до остальных шести машин, то ими станут кроссоверы, городские хэтчбеки и минивэны. Причем конкретное число тех или иных машин не озвучивается. Также не озвучиваются планы по выведению электрокаров в отдельный бренд, хотя материнская компания Hyundai уже сделала это со своими «электричками».