Kia представила универсал K4 для Европы

Компания Kia официально представила универсал K4, который стал третьей моделью в новом семействе после седана и хэтчбека. K4 в новом кузове придет на смену Ceed Sportswagon на европейском рынке

По габаритам универсал расположился между хэтчбеком и седаном. Длина кузова – 4695 мм, а колесная база – 2720 мм. В стилистическом плане дизайн остался прежним, но с заметным увеличением багажника, объемкоторого составляет 604 литра. Также модель получила оригинальный задний бампер с пластиковыми вставками в цвет кузова.

На старте продаж универсал Kia K4 предложат с бензиновым 1,0-литровым турбомотором мощностью 115 л.с. в паре с механической или роботизированной коробкой передач. Также в гамме появится 1,6-литровый турбомотор мощностью 150 или 180 л.с. В дальнейшем линейку пополнит гибридная модификация.