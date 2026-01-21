Автомобильный портал Motorpage
21 янв 2026

Kia идет против тренда и сохраняет кнопки в салоне новых моделей

Автор фото: фирма-производитель

На фоне массового увлечения автопроизводителей сенсорными экранами Kia продолжает придерживаться более консервативного и прагматичного подхода к организации органов управления в салоне. В компании подтвердили, что не планируют отказываться от физических кнопок для ключевых функций, считая их важным элементом удобства и безопасности

По словам главы отдела разработки интерьера Kia Йохена Пезена, есть функции, которые водитель должен находить мгновенно и без риска отвлечения от дороги. Именно поэтому управление климат-контролем и мультимедиа в автомобилях марки по-прежнему остается вынесенным на отдельные кнопки и переключатели.

В Kia отмечают, что сложные меню и необходимость делать несколько касаний экрана для выполнения простых действий создают дискомфорт и потенциальную опасность для водителя и пассажиров. Компания внимательно следит за развитием цифровых технологий и признает влияние китайских компаний на сегодняшние тренды, однако подчеркивает, что инновации должны быть не просто эффектными, а действительно полезными.

Интересно, что позиция Kia сегодня в целом совпадает с настроениями в отрасли. За последние месяцы сразу несколько крупных автопроизводителей публично признали, что чрезмерный отказ от физических органов управления был ошибкой. На этом фоне стратегия Kia выглядит не возвратом к прошлому, а осознанным выбором в пользу баланса между технологиями и эргономикой.
 

При написании новости использовалась информация:
motor1

 Новости KIA

