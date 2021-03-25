Kia готовит рестайлинг Cerato

Шпионы запечатлели на дорогах Южной Кореи обновленную версию седана K3, который у нас известен как Cerato

Как сообщает издание TheKoreanCarBlog, основные изменения сосредоточатся в передней и задней части автомобиля. На фото это тоже заметно - в профиль машину не отличить от текущего поколения, а взглянешь в анфас - сразу заметишь и новую оптику, и решетку радиатора, и бампера. Снимков интерьера на данный момент нет, но местные СМИ заявляют о том, что появятся такие опции, как например цифровая приборная панель.

Что касается двигателей, то здесь пока все покрыто мраком. По предварительным данным под капотом нового Cerato пропишется полуторалитровый турбо-мотор. Он развивает 150 лошадиных сил и сочетается с 7-ступенчатм роботом.