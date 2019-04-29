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29 апр 2019

Kia не исключает возможность создания серийного пикапа

Kia не исключает возможность создания серийного пикапа
Автор фото: фирма-производитель

В настоящее время у Kia нет своего пикапа, но такая модель может появиться в будущем. Хотя создание пикапа официально пока до сих пор не подтверждено

Согласно информации издания Motortrend, главный операционный директор и исполнительный вице-президент Kia Motors America Майкл Коул, в ходе автосалона в Нью-Йорке, подтвердил, что пикап Kia может появиться, хотя окончательного решения на этот счёт ещё не принято.

"Да, я думаю, что пикап Kia может появиться, но это модель на долгосрочную перспективу", — сказал Коул изданию. — "У нас есть всё для этого, но сейчас мы хотим закрепиться в сегменте седанов и усилить наши позиции в классе внедорожников и кроссоверов, прежде чем выходить в нишевые сегменты"- сообщил топ-менеджер в интервью.

Коул пояснил, что о пикапе в Kia будут думать тогда, когда финансовая ситуация компании станет соответствовать ожиданиям руководства, и все необходимые модели будут электрифицированы. Тогда корейский автопроизводитель рассмотрит возможность создания пикапа, но сейчас для бренда приоритетными моделями остаются седаны и кроссоверы.

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При написании новости использовалась информация:
motortrend

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