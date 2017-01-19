Южнокорейская компания Kia анонсировала появление в моторной гамме самого быстрого автомобиля в своем модельном ряду дизельной силовой установки.

Как указывается в официальном сообщении компании, новейший фастбек южнокорейского автопроизводителя – Kia Stinger – получит дизельную модификацию, которая предназначена, в первую очередь, для реализации на европейском рынке.

Под капотом новинки будет установлен турбированный 2,2-литровый силовой агрегат на тяжелом топливе мощностью 200 л.с. (440 Нм). Некоторые эксперты предполагают, что это адаптированная модификация мотора, который используется в конструкции кроссовера Sorento Prime, приспособленная под архитектуру с продольным размещением двигателя. С таким агрегатом южнокорейский фасбэк будет способен набрать первые 100 км/ч за 8,5 секунды, при максимальной скорости в 225 км/ч.

Остальные два двигателя в моторной гамме Kia Stinger будут бензиновыми. Это турбированная двухлитровая «четверка» с отдачей 255 л.с. (353 Нм) и 3,3-литровый битурбированный V6 мощностью 370 л.с. (510 Нм). Для сравнения, вариант с первым двигателем сможет набрать первую «сотню» за 6 секунд, а второй – за 5,1 секунды.

Как и все остальные двигатели, «дизель» будет работать в паре с безальтернативной восьмиступенчатой АКПП, а также с системами заднего или полного привода, в зависимости от комплектации.

Серийное производство новинки стартует летом этого года. На начальном этапе он будет продаваться только на родине и в США, а к IV-ому кварталу появится и в Европе. О появлении Kia Stinger на российском рынке пока ничего неизвестно.