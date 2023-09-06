Kia Pegas теперь доступен в России

Один из российских диллеров выставил на продажу новый седан Kia Pegas, ввезеный по схеме паралельного импорта из Китая. За автомобиль просят от 2 085 000 рублей

Напомним, что Kia Pegas дебютировал в 2017 году, как совместное детище компаний Donfeng и Kia. Данная модель только под названием Soluto и Sephia также продается в Южной Америке, Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке. Габариты "Пегаса" составляют: 4300/1700/1460 мм., а колесная база - 2570 мм.

Автомобиль оснащается бензиновой "четверкой" объемом 1,5 л. Мощность - 95 л.с. Крутящий момент - 132 Нм. Максимальная скорость - 170 км/ч. Средний расход топлива - 5,5 л. В паре с мотором работает 4-ступенчатая автоматическая коробка передач. Привод - передний.