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29 дек 2016

Kia поделилась планами на будущий год

Kia поделилась планами на будущий год
Автор фото: фликр.ком

Пресс-служба южнокорейской компании Kia поделилась планами своего руководства по развитию бренда на первичном авторынке в России в следующем году.

По словам официальных представителей южнокорейского автопроизводителя, основной целью компании на будущей год является увеличение своей доли на российском рынке. Так, по итогам одиннадцати месяцев 2016 года доля Kia составила 10,7% (+0,5%) и в 2017 году планируется увеличить ее до 11%.

При этом, аналитики компании полагают, что в случае, если меры государственной поддержки отрасли останутся в силе, то в будущем году рынок может продемонстрировать начать восстановление. Предполагается, что прирост в годовом отношении может составить от 3% до 7%.

«Поддержку российскому автомобильному рынку в 2017 году окажут также меры государственной поддержки отрасли и собственные инициативы автопроизводителей по стимулированию спроса. При всех факторах, указывающих на возможность начала восстановления рынка в следующем году, макроэкономическая ситуация пока все же остается нестабильной», – заявили в пресс-службе российского представительства Kia.

Кроме того, положительное влияние на первичный рынок в целом может оказать отложенный спрос. Так, пиковые показатели продаж новых легковых автомобилей пришлись на 2012 год и в будущем году большей части автовладельцев, которые приобрели свой автомобиль тогда, нужно будет сменить автомобиль на новый.

В целом, в южнокорейской компании надеются на стабилизацию ситуации на российском авторынке в 2018 году. По предварительным подсчетам, к 2020 году первичный авторынок РФ может вернуться к докризисным 2 млн продаж в год.

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При написании новости использовалась информация:
АвтоБизнесРевю, АЕБ, Автостат

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