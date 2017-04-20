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20 апр 2017

Kia показала конкурента Renault Sandero Stepway

Kia показала конкурента Renault Sandero Stepway
Автор фото: фирма-производитель

В Шанхае Kia показала хэтчбек K2 Cross: приподнятую версию обычного хэтчбека K2, который известен у нас под именем Rio

Дорожный просвет по сравнению с «просто» хэтчбеком увеличен на 45 мм. Кроме увеличенного клиренса компакт получил защитный обвес из неокрашенного пластика, рейлинги на крыше, псевдозащиту картера окрашенную «под металл». За счет иных бамперов и накладок ширина версии Cross выросла на 30 мм до 1750 мм, а длина — на 40 мм до 4240 мм.

В Китае Kia K2 Cross будет предлагаться с 1,4-литровым бензиновым двигателем мощностью 100 л.с. и 1,6-литровым мотором мощностью 123 л.с. Привод у хэтчбека передний. В качестве трансмиссий будут предложены 6-ступенчатые механическая и автоматическая коробки передач. Продажи на местном рынке стартуют во втором квартале этого года.

Российский вариант седана и хэтчбека Kia Rio второго поколения представят осенью этого года, тогда же начнутся и продажи. Но пока не известно появится ли версия Cross на российском рынке, где она могла бы составить конкуренцию Renault Sandero Stepway. 

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При написании новости использовалась информация:
Kia

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