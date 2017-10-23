Компания Kia представила на китайском рынке второе поколение седана С-класса Forte. Но если первое поколение представляло собой слегка модернизированный старый Cerato, то второе построено на платформе седана Rio. Причем, у Kia в Китае уже есть модель сопоставимых размеров: это седан К3, он же Cerato текущего поколения.

Новый Forte практически не уступает ему в размерах (его длина всего на пять сантиметров меньше), причем седан выглядит даже более представительно и солидно за счет ярко выраженных передней и задней частей. Машина оснащается безальтернативным 1,6-литровым атмосферным двигателем мощностью 123 л.с. Трансмиссии на выбор: 6-ступенчатые механическая и «автомат».

В интерьере, конечно же использованы более дешевые материалы отделки, чем в Cerato. Впрочем, у топовых версий есть и кожаный салон, и система бесключевого доступа в салон и запуска двигателя кнопкой, и медиа-система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto с большим отдельно-стоящим экраном, явно позаимствованном у субкомпакта Picanto.

В Kia не планируют продавать Forte за пределами Китая: интерес к седанам С-класса минимален даже на таких развивающихся рынках как Россия или Индия.