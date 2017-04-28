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28 апр 2017

Kia построит завод в Индии

Kia построит завод в Индии
Автор фото: фирма-производитель

Компания Kia подписала меморандум о намерениях с правительством индийского штата Андхра-Прадеш о строительстве в этой стране собственного завода

Инвестиции в создание завода составят 1,1 миллиарда долларов. Старт производства намечен на 2019 год. Максимальная производственная мощность предприятия составит 300 тысяч автомобилей в год.

На новом заводе Kia Motors планирует наладить производство компактного седана и компактного кроссовера для индийского рынка. Площадь завода составит 2,16 квадратных километров. На его территории будут размещены цеха штамповки, сварки, окраски, сборки, а также производственные цеха поставщиков комплектующих.

«Мы рады объявить о наших планах по открытию нового завода в Индии. Этот стратегический шаг позволит нам выйти на пятый по величине автомобильный рынок в мире и стать еще более гибкой и сильной компанией на глобальном уровне, — отметил президент Kia Хан Ву Пак отметил. — Спрос на автомобили KIA растет в разных странах, а открытие завода в Индии — наш очередной шаг на пути к тому, чтобы стать одним из лидеров мировой автомобильной индустрии».

Это предприятие должно открыть Kia путь на местный рынок, который сегодня является одним из самых крупных и динамично развивающихся в мире. Индия является пятым по величине автомобильным рынком в мире. В 2016 году в Индии было продано более 3,3 миллионов новых автомобилей. Согласно прогнозам, к концу 2020 года Индия станет третьим по величине автомобильным рынком в мире. 

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Kia

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