Kia представила концепт компактного электрокроссовера EV2

Компания Kia представила новый концепт компактного кроссовера EV2, который планирует вывести на рынок в 2026 году. Автомобиль ориентирован на европейских покупателей и будет конкурировать с Jeep Avenger и Mini Aceman

Kia EV2 станет самым маленьким электрическим кроссовером марки до появления еще более компактного EV1. Модель получила фирменную “четырехглавую” оптику, массивный пластиковый обвес и небольшие Т-образные блоки задних фонарей. Ожидается, что серийная версия сохранит общий стиль концепта. Салон рассчитан на 4 пассажиров, при этом вместо привычных сидений спереди установлен диван. Центральный тоннель соответственно у концепта отсутствует. Особое внимание также привлекает футуристичная передняя панель, где расположился двухспицевый руль и широкая панель информационно-развлекательной системы. Среди оригинальных решений стоит отметить интерактивную подсветку окон, позволяющую передавать сообщения другим участникам движения.

EV2, скорее всего, будет построен на укороченной версии платформы E-GMP и получит один электромотор и компактную батарею. Стартовая цена в Европе составит около 30 000 евро (примерно 2 760 000 рублей).