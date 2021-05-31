Kia представляет новый Sportage

Компания Kia представляет первые изображения пятого поколения кроссовера Sportage, самой популярной модели бренда. Пока что нам демонстрируют лишь дизайн кроссовера. К слову, художники вдохновлялись гармонией природы и современного мира

У такого художественного подхода есть и официальное название. Более того, это целая философия - «Единство противоположностей»(Opposites United). В каждой детали прослеживается стремление к совершенству природной естественности. При этом кроссовер выглядит энергично иультрасовременно. Заметим, что новый язык стиля представили в начале этого года, так что Sportage является одним из первенцев, который носит новый дизайн.

«Мы черпали вдохновение в идее гармоничного единства природы и технологий. Новый Sportage бросает вызов канонам дизайна своей смелой, современной внешностью и детально продуманным интерьером, – прокомментировал старший вице-президент и руководитель глобального дизайн-центра Kia Карим Хабиб (Karim Habib). –Создавая новое поколение Sportage, мы рассчитывали не просто сделать шаг вперед, а выйти на качественно новый уровень в сегменте кроссоверов».