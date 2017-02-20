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20 фев 2017

Kia приступила к созданию нового электрокроссовера

Kia приступила к созданию нового электрокроссовера
Автор фото: неткаршоу.ком

Нидерландское издание «AutoRai» со ссылкой на авторитетные источники сообщает, что южнокорейская компания Kia планирует пополнить свою линейку экологически чистого транспорта.

По словам собеседника издания, исполнительного директора европейского подразделения южнокорейского автопроизводителя Майкла Коула, инженеры Kia в настоящий момент работают над созданием нового серийного полностью электрического кроссовера. Точную дату выхода новинки в свет в компании пока не называют, однако ориентировочно это произойдет в течение 2018 года.

Предполагается, что в основу нового кроссовера Kia ляжет другой представитель SUV-сегмента с гибридной силовой установкой – Kia Niro, который компания показала в минувшем году. Под капотом у новинки ожидается появление электрической установки на 120 л.с. (295 Нм), которая ранее уже использовалась в конструкции Hyundai Ioniq Electric. Питаться же она будет от модуля литий-ионных аккумуляторов совокупной емкостью в 28 кВт*ч.

Стоит отметить, что такая система обеспечивала концептуальному Ioniq Electric ускорение до «сотни» за 9,9 секунд, максимальную скорость в 166 км/ч и запас ход на полностью заряженных аккумуляторах до 200 км. Ожидается, что эти характеристики у кроссовера на базе Niro будут, как минимум, не хуже.

Напомним, что сам «донорский» кроссовер оснащался гибридной силовой установкой, собранной из бензинового четырехцилиндрового двигателя с рабочим объемом 1,6 литра и электромотора. В совокупности, такой агрегат способен был выдать мощность в 141 л.с., а в паре с ним работала шестиступенчатая автоматическая КПП.

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При написании новости использовалась информация:
AutoRai, Autonews

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