Южнокорейская компания Kia в рамках Международного автосалона в Детройте официально представила самый мощный автомобиль за всю историю бренда – спортивный фастбек Stinger.

Самый мощный серийный автомобиль в модельном ряду южнокорейского автопроизводителя построен на новом заднеприводном шасси с подвеской MacPherson спереди и многорычажной подвеской сзади. Само шасси на 55% выполнено из высокопрочных сталей, что обеспечивает достаточную жесткость на кручение.

Стоит отметить, что Stinger стал первым автомобилем Kia, в комплектацию которого включена новая система настройки характеристик подвески Dynamic Stability Damping Control (DSDC), которая способна изменять жесткость передних и задних амортизаторов независимо друг от друга.

Кроме того, для автомобиля доступна как система заднего, так и полного привода. В последней модификации фастбек доукомплектован системой контроля вектором тяги, которая может автоматически «прикусывать» колеса с наименьшим коэффициентом сцепления с дорожным покрытием. Для модификации Stinger с задним приводом будет доступен дифференциал повышенного трения.

Моторная гамма нового Kia Stinger ограничивается двумя двигателями. В стандартной комплектации под капотом автомобиля располагается турбированный четырехцилиндровый мотор из семейства Theta II с рабочим объемом 2,0 литра и мощностью 255 л.с. (353 Нм). В более продвинутом варианте фастбек комплектуется V-образной «шестеркой» с двойным наддувом из семейства Lambda II с рабочим объемом 3,3 литра и мощностью 365 л.с. (510 Нм). Оба двигателя разделят единственную и безальтернативную восьмиступенчатую автоматическую КПП.

Как любой современный автомобиль, Kia Stinger оснащается широким спектром электронных ассистентов и систем безопасности. В частности, системами: предупреждения фронтального столкновения, автоматического торможения, контроля полосы движения, адаптивным круиз-контролем и т.д..

Планируется, что новинка встанет на конвейер во II-ой половине будущего года, а ее выход на мировой рынок состоится в IV-ом квартале 2017 года.