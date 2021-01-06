Автомобильный портал Motorpage
6 янв 2021

Kia тестирует нечто

Kia тестирует нечто
Автор фото: фирма-производитель

Да, именно «нечто». Потому что строго охарактеризовать этот автомобиль нельзя, ведь сама компания называет его «Автомобиль всего».

Призываем читателей Motorpage не запутаться! «Автомобиль всего» - всего лишь позиционирование новинки. Производитель говорит, что она может быть и городским автомобилем, и шаттлом для путешествий, и мобильным офисом, и инструментом еще в целой сотне разных сценариев.

Технически же перед нами предстает обычный кроссовер. Хорошо, не совсем обычный – он электрический и скорее всего четырехместный. Дело в том, что замеченный на тесте автомобиль – серийное исполнение концепта HabaNiro. По понятным причинам, говорить о технических характеристиках серийной машины мы не можем – они попросту неизвестны. Концепт же отличался системой автономного управления, причем пятого уровня, и серьезной батареи, которая обеспечивала запас хода в 450-500 километров.

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