Kia тестирует нечто

Да, именно «нечто». Потому что строго охарактеризовать этот автомобиль нельзя, ведь сама компания называет его «Автомобиль всего».

Призываем читателей Motorpage не запутаться! «Автомобиль всего» - всего лишь позиционирование новинки. Производитель говорит, что она может быть и городским автомобилем, и шаттлом для путешествий, и мобильным офисом, и инструментом еще в целой сотне разных сценариев.

Технически же перед нами предстает обычный кроссовер. Хорошо, не совсем обычный – он электрический и скорее всего четырехместный. Дело в том, что замеченный на тесте автомобиль – серийное исполнение концепта HabaNiro. По понятным причинам, говорить о технических характеристиках серийной машины мы не можем – они попросту неизвестны. Концепт же отличался системой автономного управления, причем пятого уровня, и серьезной батареи, которая обеспечивала запас хода в 450-500 километров.