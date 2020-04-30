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30 апр 2020

Kia усиливает легион кроссоверов в России

Kia усиливает легион кроссоверов в России
Автор фото: фирма-производитель

В июне 2020 года на российский рынок выйдут стильный городской кроссовер KIA XCeed с турбомоторами 1.4/1.6 и новые модификации KIA Seltos с двигателем 1.6 MPI

Да,  В России в конце второго квартала модельная линейка Kia в сегменте SUV получит значительное усиление. В июне начнутся продажи стильного европейского кроссовера Kia XCeed с мощными турбонаддувными двигателями 1.4 T-GDI и 1.6 T-GDI.   Обе версии оснащаются 7-ступенчатым «роботом» с двойным сцеплением. Привод — только передний.

Напомним, Kia XCeed был представлен летом 2019 года. Это пятидверный компактный кроссовер, построенный на базе популярной модели Ceed. Дизайн у машины выполнен в нарочито спортивном ключе, по силуэту она тяготеет больше к хэтчбекам, чем к универсалам. Автомобиль получил собственный кузов, с обычным Сидом совпадают только передние двери.

Также Kia рассказала, что новые версии компактного кроссовера Kia Seltos с атмосферным двигателем 1.6 MPI появятся у российских дилеров в июне. Такие версии уже выпускают на «Автоторе» по технологии полного цикла (CKD). Отдача данного мотора составляет 123 л.с. и 151 Нм. Можно выбрать «механику» или 6-ступенчатый «автомат», передний или полный привод.

При написании новости использовалась информация:
KIA

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