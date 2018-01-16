Руководство компании Kia приняло окончательное решение по запуску большого (длина более пяти метров) кроссовера в серийное производство. Он будет создан по мотивам концепта Telluride, показанного два года назад.

Никаких подробностей о машине нет. Концепт отличался довольно «квадратным дизайном» с длинным капотом и довольно массивной внешностью. Вряд ли на серийную версию перекочуют распашные двери, наверняка появятся средние стойки, а многие элементы дизайна станут спокойнее.

Концепт был оснащен гибридной силовой установкой, которая включала в себя 3,5-литровый бензиновый двигатель (270 л.с.) и 130-сильный электромотор. Неизвестно будет ли использоваться именно она, но то, что гибридная версия в гамме появится, это точно.

Основным рынком для кроссовера станет Северная Америка, где он будет конкурировать с Toyota Highlander и Honda Pilot. Однако, глава европейской студии дизайна компании (а именно она отвечала за облик Telluride) Грегори Гулям заявил, что машина появится и на других рынках, там где представлен внедорожник Mohave. При этом он особо отметил, что «речь идет о России и подобных странах».

Вероятнее всего серийная версия кроссовера будет представлена в конце этого года, а в продажу он поступит ближе к середине следующего.

