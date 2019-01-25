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25 янв 2019

Корейское видение роскоши

Корейское видение роскоши
Автор фото: фирма-производитель

На Калининградском заводе «Автотор» началось серийное производство седана Kia K900 нового поколения

Кia K900 является преемником уже известной модели Quoris. Если сравнивать автомобили между собой, то новичок слегка укрупнился. Колёсная база увеличилась на 60 мм (3 105 мм), в длину  автомобиль тоже прибавил, правда,  лишь 25 мм (5 120 мм). Ширины тоже стало немного больше -  «девятисотка» крупнее Quoris на 15 мм (1915 мм), а высота обоих седанов одинакова (1 490 мм).

Что касается моторов, то K900 будет предлагаться с двумя на выбор атмосферными бензиновыми двигателями. Это 3,3-литровый мотор V6 мощностью 249 л.с. и 5-литровый 413-сильный агрегат V8. Оба двигателя работают в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Автомобиль будет предложен только в полноприводном исполнении.

Стоит отметить, что по заявлению представителей марки, разработчики Kia K900 приложили максимум усилий, чтобы по уровню оснащения и по информационно-развлекательным возможностям новинка стала самым высокотехнологичным автомобилем из всех моделей Kia. Правда, подробная информация будет представлена перед началом продаж. В российских дилерских центрах Kia флагманский седан появится совсем скоро — в первом квартале 2019 года. 

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При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru, За Рулем

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