Новый пикап Kia Tasman

Корейская компания Kia зарегистрировала товарный знак Tasman для нового пикапа, который будет продаваться на рынках Австралии и Новой Зеландии

Автомобиль получил современный и брутальный дизайн. Салон пока держится в секрете. Компания подмечает, что грузоподъемность самого Kia Tasman составит 1000 кг, а максимальная масса буксируемого груза - 3500 кг. Официальный дебют новинки состоится только в следующем году, а полноценное серийное производство в 2025 году.

Ожидается, что Kia Tasman получит силовую установку от кроссовера Mohave. Это дизельный турбированый V6 объемом 3,0 л. Мощность агрегата составляет 277 л.с. Крутящий момент - 549 Нм. Mohave комплектуется 8-ступенчатым “автоматом”. Привод - полный.