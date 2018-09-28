Optima и Sorento Prime подорожали

Дилеры корейской KIA подняли цены на две модели из своей линейки

Увеличением отметились седан Optima и кроссовер Sorento Prime. Концерн уже увеличивал цены практически на все модели в августе текущего года на 5 – 40 тысяч рублей. Однако, дилерам KIA показалось, что две модели недооценены.

Оптима теперь стоит 1 239,9 тысяч рублей в базовой комплектации. Цена увеличилась в среднем на 20 тысяч во всех модификациях.

Стоимость Соренто Прайм в «базе» с бензиновым двигателем теперь составляет 1 879,9 тысяч рублей. Модификации с дизельным силовым агрегатом начинаются с 2 329,9 тысяч. Все модели увеличили цены в среднем на 30 тысяч рублей.

Специалисты отмечают, что обе модели пользуются значительным спросом на нашем рынке. Количество продаж заметно увеличивается. Оптима в текущем году поставила собственный рекорд, найдя 2323 новых владельца с января по август текущего года, увеличив продажу в сравнении с предыдущим годом в 2,2 раза.

Общие продажи KIA в России тоже демонстрируют рост, который составил 28% в сравнении с показателем 2017 года.