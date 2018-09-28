Автомобильный портал Motorpage
28 сен 2018

Optima и Sorento Prime подорожали

Optima и Sorento Prime подорожали
Автор фото: фирма-производитель

Дилеры корейской KIA подняли цены на две модели из своей линейки

Увеличением отметились седан Optima и кроссовер Sorento Prime. Концерн уже увеличивал цены практически на все модели в августе текущего года на 5 – 40 тысяч рублей. Однако, дилерам KIA показалось, что две модели недооценены.

Оптима теперь стоит 1 239,9 тысяч рублей в базовой комплектации. Цена увеличилась в среднем на 20 тысяч во всех модификациях.

Стоимость Соренто Прайм в «базе» с бензиновым двигателем теперь составляет 1 879,9 тысяч рублей. Модификации с дизельным силовым агрегатом начинаются с 2 329,9 тысяч. Все модели увеличили цены в среднем на 30 тысяч рублей.

Специалисты отмечают, что обе модели пользуются значительным спросом на нашем рынке. Количество продаж заметно увеличивается. Оптима в текущем году поставила собственный рекорд, найдя 2323 новых владельца с января по август текущего года, увеличив продажу в сравнении с предыдущим годом в 2,2 раза.

Общие продажи KIA в России тоже демонстрируют рост, который составил 28% в сравнении с показателем 2017 года.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Автостат, CarsWeek

Комментарии к новости

Последние новости

...

Хорошая новость для приверженцев KIA – продажи машин с пробегом растут

17 сентября 2018
Kia ProCeed 2019

Рассекретили новые Ceed. Скоро покажут

14 сентября 2018
Kia Cerato 2019

Появились подробности и цены третьей Kia Cerato

12 сентября 2018
Kia Telluride

Kia продемонстрировала самый большой кроссовер в своей коллекции

11 сентября 2018
Kia КХЗ концепт

Kia сделала анонс нового компактного кроссовера для России

31 августа 2018
KIA Ceed SW 2018

KIA Ceed SW: с супербагажником для комфортабельных путешествий

29 августа 2018

 Новости KIA

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lada Granta - lada granta 2019 два «икса» из четырех Тест драйв
28 сентября 2018

Lada Granta
"Два «икса» из четырех"
Chevrolet Camaro - chevrolet camaro 2016 два литра сдержанности
Тест драйв
26 сентября 2018

Chevrolet Camaro
"Chevrolet Camaro: два литра сдержанности"
Mercedes-Benz X-Class - mercedes-benz x-class 2018 стахановец и… завсегдатай бутиков
Тест драйв
24 сентября 2018

Mercedes-Benz X-Class
"Mercedes-Benz X-Class: стахановец и… завсегдатай бутиков"
Volkswagen Teramont, Mazda CX-9 - сравнительный тест mazda cx-9 2016 и volkswagen teramont 2018: схватка «американцев» в россии
Сравнительный тест
19 сентября 2018

Volkswagen Teramont, Mazda CX-9
"Mazda CX-9 и Volkswagen Teramont: схватка «американцев» в России"

Написано новостей:

2 1 9 7 8