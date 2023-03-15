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15 мар 2023

Представлена Kia EV9

Представлена Kia EV9
Автор фото: фирма-производитель

Корейская марка провела мировую премьеру новой разработки — полноразмерного кроссовера EV9 – с электрической силовой установкой

EV9 является самым крупным электрокаром в модельном ряду Kia. Что касается дизайна, то в целом машина повторяет концепт-кар  с аналогичным наименованием. Разумеется, есть некоторые упрощения – в частности,  в окнах появились рамки, а скрытые ручки заменили обычными, пусть и с выдвижным механизмом.

Технические характеристики на данный момент остаются нераскрытыми. Инсайдеры говорят, что у машины будет две версии – с передним и полным приводом. В первом случае силовая установка развивает 200 лошадиных сил, во втором случае – 400 лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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