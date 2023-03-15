Представлена Kia EV9

Корейская марка провела мировую премьеру новой разработки — полноразмерного кроссовера EV9 – с электрической силовой установкой

EV9 является самым крупным электрокаром в модельном ряду Kia. Что касается дизайна, то в целом машина повторяет концепт-кар с аналогичным наименованием. Разумеется, есть некоторые упрощения – в частности, в окнах появились рамки, а скрытые ручки заменили обычными, пусть и с выдвижным механизмом.

Технические характеристики на данный момент остаются нераскрытыми. Инсайдеры говорят, что у машины будет две версии – с передним и полным приводом. В первом случае силовая установка развивает 200 лошадиных сил, во втором случае – 400 лошадиных сил.