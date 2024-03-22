Рассекречен дизайн нового Kia K4

Компания Kia опубликовала изображения обновленного седана K4, полностью раскрывающие как внешний, так и внутренний облик автомобиля. Официальная презентация пройдет в Нью-Йорке на следующей неделе

Как и предполагалось, новый Kia K4 выполнен в стилистике Tiger Face, которая выражается в Т-образной форме светодиодных фар. Также автомобиль выделяется рельефным кузовом, спортивными бамперами и отсутствием задних дверных ручек (они спрятались в задние оконные стойки). Интерьер K4 полностью новый. На передней панели один экран, соединяющий “приборку” и мультимедийную систему. Несмотря на то, что в компании заявили, что они старались сократить количество физических кнопок, их осталось достаточно много.

О силовой установке станет известно чуть позже. Предполагается, что Kia K4 будет предложен с бензиновыми двигателями объемом 1,6 л. и 2,0 л., а также в виде гибрида.