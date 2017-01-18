Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в своем ежемесячном отчете сообщает, что в 2016 году южнокорейская компания Kia продемонстрировала негативную динамику продаж на первичном авторынке в России.

Как указывается в отчете аналитиков, по итогам прошлого года объем реализации автомобилей южнокорейского автопроизводителя в России составил 149 567 экземпляров, что на 8,5% ниже результатов 2015 года. Такой высокий показатель позволил компании Kia занять 4-ое место в годовом рейтинге российского рынка.

В декабре продажи южнокорейских автомобилей были зафиксированы на уровне 13 193 экземпляров. В сравнении с аналогичным периодом позапрошлого года этот показатель сократился на 13,3%. За отчетный период доля Kia на российском рынке, напротив, выросла на 0,3 процентных пункта, до 10,5%.

Наиболее популярным автомобилем у российских потребителей в модельном ряду южнокорейской компании стала модель Rio. За год официальные дилеры Kia в России передали своим клиентам 87 662 таких автомобиля, ухудшив свой результат на 9,7%. Несмотря на падение продаж, Kia Rio заняла третье место в общем рейтинге среди всех моделей, представленных на российском рынке. Только в декабре россияне приобрели 8 029 экземпляров этой модели – на 1,8% меньше, чем за АППГ.

Второе место во внутреннем рейтинге компании (20-ое место в общем зачете) занял кроссовер Sportage. В 2016 году эта модель разошлась в количестве 19 003 экземпляров, что на 8,4% меньше, чем в позапрошлом году. Из этого количества 1 739 экземпляров было продано в декабре, падение в годовом отношении составило 25%.

«Тройку» лидеров (25-ое место в общем зачете) закрывает модель cee’d. По итогам года на территории РФ было продано 15 081 экземпляр этой модели, при падении в 21,7%. В прошлом месяце эта модель была распродана в количестве 1 155 экземпляров – на 29,6% меньше, чем годом ранее.