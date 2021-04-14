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14 апр 2021

Стартовали российские продажи Kia Carnival

Стартовали российские продажи Kia Carnival
Автор фото: фирма-производитель

Корейский кроссвэн наконец-то доехал до отечественных дилеров. Новинка доступна с двумя моторами в пяти комплектациях. Важный момент – модель локализована. Сборка осуществляется на заводе Автотор.

Что касается стоимости, то цены стартуют с отметки в 2.6 миллиона рублей. Верхняя планка уверенно перешагивает отметку в три с половиной миллиона. Уже в базе на автомобиле доступны такие опции как круиз-контроль, задний парктроник с камерой заднего вида, кондиционер, мультимедийная система. Интересно, что машина будет хорошо упакована в плане безопасности – семь подушек и комплекс водительских ассистентов. Разумеется, старшие версии будут щеголять уже более совершенной проекционной оптикой и расширенным набором опций комфорта.

Двигатели знакомы нам, например, по модели Hyundai Palisade – турбодизель 2.2 и бензиновый V6 3.5. На оба двигателя работает лишь одна коробка передач – 8-ступенчатый автомат. Что касается отдачи, то оба мотора подведены под выгодное налогообложение. Дизель развивает 199 лошадей, а бензин -249.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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