В Kia оправдали ржавчину на российских K5

Читатели Motorpage наверняка вспомнят, как в сети ходили видео с ржавчиной на товарных автомобилях Kia K5. Производитель смог все объяснить

Как сообщают «Известия» со ссылкой на производителя, отдел качества провел строгую проверку состояния кузовов. Выяснилось, что в ржавых пятнах нет ничего критичного. Они просто являются результатом некой химической реакции, когда на кузова попадала металлическая пыль в процессе хранения или перевозки автомобиля. Самое главное, заявлено, что эти пятна легко удаляются, правда, не ясно чем и не оставляют следов. Ну и, разумеется, в компании уже разработали особый регламент, который не допустит подобного в будущем.

Отметим, что продажи модели Kia K5, которая является преемником «Оптимы» начались в России с начала осени 2020 года. Автомобиль представлен с двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 150 л.с., а также 194-сильным мотором объемом 2,5 л. Трансмиссия – автоматическая.