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29 июл 2019

В Kia подтвердили разработку пикапа

В Kia подтвердили разработку пикапа
Автор фото: фирма-производитель

Главный операционный директор Kia Дэмиен Мередит подтвердил австралийскому порталу CarsGuide, что автопроизводитель начал работу над среднеразмерным пикапом. Модель появится на рынке уже через два года

По словам Мередита, пикап предложат с двумя вариантами кабины для пяти и двух седоков, а в моторную линейку включат бензиновые и дизельные двигатели. Причем модификация с однорядной кабиной и двигателями на «тяжелом топливе», скорее всего, предназначена для австралийцев, так как в Северной Америке наиболее востребованы вместительные бензиновые пикапы.

Любопытно, что в конкуренты новому пикапу производитель пророчит Ford Ranger. К слову, в Hyundai также работают над своим пикапом. Известно, что его дизайн уже согласован и в настоящее время ведется подготовка к серийному производству. Сборка модели должна начаться в 2020 или в 2021 году.

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