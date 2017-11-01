Новым генеральным директором российского отделения Kia, компании Kia Motors Rus, назначен Чжон Вон Чжон. На этом посту он сменил Йонг Гю Пака, который проработал на должности менее двух лет. С чем связаны кадровые перестановки не уточняется.

Чжон Вон Чжону 50 лет. Он начал карьеру в 1991 году он в группе Hyundai Motor и через 8 лет присоединился к отделу планирования экспортных продаж в Kia Motors, который впоследствии возглавил в 2006 году. В 2007 году господин Чжон перешел на одну из руководящих должностей в британском отделении Kia.

В 2010-2012 годах он занимал должность исполнительного координирующего директора по продажам европейского отделения Kia, а затем возглавил продажи в странах Западной Европы. До назначения на должность президента господин Чжон занимал должность исполнительного координирующего директора трех департаментов компании Kia Motors Rus: продаж автомобилей, логистики и развития бизнеса.

«За последние годы Kia удалось достичь впечатляющих результатов на российском рынке, несмотря на сложную экономическую ситуацию. Уже 4 года подряд Kia занимает первое место по объему продаж среди всех иностранных брендов в России. И это не предел. После 3 лет спада российский автомобильный рынок демонстрирует позитивную динамику в этом году. Мы смотрим в будущее с уверенностью и уже готовим множество интересных высококачественных новинок для России», заявил Чжон Вон Чжон.