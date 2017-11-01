Автомобильный портал Motorpage
1 ноя 2017

В российском отделении Kia сменился генеральный директор

В российском отделении Kia сменился генеральный директор
Автор фото: фирма-производитель

Новым генеральным директором российского отделения Kia, компании Kia Motors Rus, назначен Чжон Вон Чжон. На этом посту он сменил Йонг Гю Пака, который проработал на должности менее двух лет. С чем связаны кадровые перестановки не уточняется.

Чжон Вон Чжону 50 лет. Он начал карьеру в 1991 году он в группе Hyundai Motor и через 8 лет присоединился к отделу планирования экспортных продаж в Kia Motors, который впоследствии возглавил в 2006 году. В 2007 году господин Чжон перешел на одну из руководящих должностей в британском отделении Kia.

В 2010-2012 годах он занимал должность исполнительного координирующего директора по продажам европейского отделения Kia, а затем возглавил продажи в странах Западной Европы. До назначения на должность президента господин Чжон занимал должность исполнительного координирующего директора трех департаментов компании Kia Motors Rus: продаж автомобилей, логистики и развития бизнеса.

«За последние годы Kia удалось достичь впечатляющих результатов на российском рынке, несмотря на сложную экономическую ситуацию. Уже 4 года подряд Kia занимает первое место по объему продаж среди всех иностранных брендов в России. И это не предел. После 3 лет спада российский автомобильный рынок демонстрирует позитивную динамику в этом году. Мы смотрим в будущее с уверенностью и уже готовим множество интересных высококачественных новинок для России», заявил Чжон Вон Чжон.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Kia

Комментарии к новости

Последние новости

...
Kia Rio

Kia Rio обзавелся версией для любителей смартфонов

31 октября 2017
Kia Forte

Kia показала новый седан на базе Rio

23 октября 2017
Kia Rio X-Line

В России начали собирать Kia Rio X-Line

17 октября 2017
Kia Rio X-Line

Kia рассекретила кросс-хэтч Rio X-Line

10 октября 2017
Kia Stinger

Kia рассказала о Stinger для России

10 октября 2017
Kia Rio X-Line

Kia сделает конкурента Lada XRAY и Renault Sandero Stepway

03 октября 2017

 Новости KIA

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mazda CX-9 - mazda cx-9 2016 согласно статусу Тест драйв
01 ноября 2017

Mazda CX-9
"Согласно статусу"
BMW 2 Series - bmw 2 series active tourer 2017 сладкая горчица
Тест драйв
30 октября 2017

BMW 2 Series
"Сладкая горчица"
Mitsubishi Outlander - mitsubishi outlander 2016 на пыльных дорогах далеких степей…
Тест драйв
27 октября 2017

Mitsubishi Outlander
"На пыльных дорогах далеких степей…"
Volvo V90 Cross Country, Mercedes-Benz E-Class All-Terrain - сравнительный тест mercedes-benz e 220d all-terrain и volvo v90 cross country t6 awd. на страже безопасности
Сравнительный тест
17 октября 2017

Volvo V90 Cross Country, Mercedes-Benz E-Class All-Terrain
"На страже безопасности"

Написано новостей:

2 0 0 3 9