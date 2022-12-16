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16 дек 2022

В Россию привезли Kia Niro

В Россию привезли Kia Niro
Автор фото: фирма-производитель

Благодаря схемам параллельного импорта, на российском рынке появилась новая модель - ей стал «зеленый» кроссовер Kia Niro второго поколения

Надо сказать, что автомобили продают дилеры из Владивостока, однако, они готовы осуществить доставку в любой регион России. Кроме того, автомобили отличаются невысокой стоимостью (в зависимости от комплектации). Вилка предложений располагается в промежутке от 1 700 000 до 3 160 000 рублей.

В гамму Kia Niro входят две гибридные версии и одна полностью электрическая. В Россию же привезли именно последнюю. Электрический мотор развивает 204 лошадиные силы. Что касается запаса хода, то полностью заряженный аккумулятор обеспечит пробег в 400 километров.

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