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17 янв 2022

Раскрыты подробности о новом экологичном кроссовере Kia

Раскрыты подробности о новом экологичном кроссовере Kia
Автор фото: фирма-производитель

Kia полностью раскрыла второе поколение компактного кроссовера Niro, занимающего важное место в линейке экологически чистых моделей бренда

Новый Niro создан на платформе третьего поколения и отличается более крупным кузовом, обеспечивающим более просторный салон. В отделке использованы комбинированные экологически чистые материалы. Габариты нового поколения Niro увеличились по сравнению с предшественником. Его длина составляет 4 420 мм, ширина 1 825 мм, высота 1 545 мм, а колесная база – 2 720 мм.

Кроссовер выйдет на рынок с тремя вариантами современных силовых установок - гибридной (HEV), гибридной по схеме подзаряжаемого гибрида (PHEV), и полностью электрической. В гибридной установке HEV задействован высокоэффективный бензиновый двигатель 1,6 GDI линейки Smartstream. Общая мощность – 139 лошадиных сил.  Характеристики электрического Niro остаются нераскрытыми.  

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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