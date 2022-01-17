Раскрыты подробности о новом экологичном кроссовере Kia

Kia полностью раскрыла второе поколение компактного кроссовера Niro, занимающего важное место в линейке экологически чистых моделей бренда

Новый Niro создан на платформе третьего поколения и отличается более крупным кузовом, обеспечивающим более просторный салон. В отделке использованы комбинированные экологически чистые материалы. Габариты нового поколения Niro увеличились по сравнению с предшественником. Его длина составляет 4 420 мм, ширина 1 825 мм, высота 1 545 мм, а колесная база – 2 720 мм.

Кроссовер выйдет на рынок с тремя вариантами современных силовых установок - гибридной (HEV), гибридной по схеме подзаряжаемого гибрида (PHEV), и полностью электрической. В гибридной установке HEV задействован высокоэффективный бензиновый двигатель 1,6 GDI линейки Smartstream. Общая мощность – 139 лошадиных сил. Характеристики электрического Niro остаются нераскрытыми.