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9 июн 2018

Kia рассказала все подробности об электрическом Niro

Kia рассказала все подробности об электрическом Niro
Автор фото: фирма-производитель

Кроссовер Kia Niro россиянам неизвестен ни в каком виде. Тем не менее, у себя на родине он продается уже несколько лет, полтора года назад он обзавелся гибридной версией, а сейчас представлен полностью электрический вариант.

В движение Kia Niro EV приводится единственным электромотором мощностью 204 л.с. Привод — передний. Максимальная скорость не указывается, но до «сотни» электрический кроссовер разгоняется за 7,8 секунды.


Блок литий-ионных батарей установлен под полом багажника. Емкость аккумуляторов составляет 64 киловатт-часа, она позволяет Kia Niro EV проехать на одной зарядке до 380 километров. При использовании «быстрой» 100-килловатной зарядкой емкость батарей пополняется на 80% всего за 54 минуты. Опционально есть и менее емкая батарея на 39,2 киловатт-часа. Она обеспечивает более скромный запас хода – всего 240 км. Зато кроссовер с ней ощутимо дешевле.

Модель оснащена комплексом современных активных систем безопасности. Это система экстренного торможения перед препятствием, система удержания в полосе, адаптивный круиз-контроль и система помощи при выезде с парковки задним ходом.

В Kia говорят, что в Южной Корее уже собрали пять тысяч заказов на Kia Niro EV.

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При написании новости использовалась информация:
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