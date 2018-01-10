На выставке потребительской электроники CES компания Kia представила концепт Niro EV. Это электрический кроссовер, буквально под завязку напичканный современными технологиями.

Главная «фишка» автомобиля: интерактивный экран, установленный спереди вместо радиаторной решетки. Он является частью системы Active Pedestrian Warning System (APWS), призванной предупреждать пешеходов.

В состав AWPS помимо экрана входит камера с функцией распознавания объектов и несколько динамиков. Когда система обнаружит пешехода и посчитает, что для него существует опасность, она обратится к нему с помощью аудиовизуальных сигналов.

Концепт оснащен электромотором мощностью 204 л.с. и блоком батарей емкостью 64 киловатт-часа. В Kia говорят, что на одной зарядке кроссовер способен проехать до 383 километров.

Электрический кроссовер является частью плана корейской компании по выводу 16 новых электрифицированных моделей к 2025 году.

