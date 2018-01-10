Автомобильный портал Motorpage
10 янв 2018

Kia представила электрический концепт кроссовера

Kia представила электрический концепт кроссовера
Автор фото: фирма-производитель

На выставке потребительской электроники CES компания Kia представила концепт Niro EV. Это электрический кроссовер, буквально под завязку напичканный современными технологиями.

Главная «фишка» автомобиля: интерактивный экран, установленный спереди вместо радиаторной решетки. Он является частью системы Active Pedestrian Warning System (APWS), призванной предупреждать пешеходов.

В состав AWPS помимо экрана входит камера с функцией распознавания объектов и несколько динамиков. Когда система обнаружит пешехода и посчитает, что для него существует опасность, она обратится к нему с помощью аудиовизуальных сигналов.

Концепт оснащен электромотором мощностью 204 л.с. и блоком батарей емкостью 64 киловатт-часа. В Kia говорят, что на одной зарядке кроссовер способен проехать до 383 километров.

Электрический кроссовер является частью плана корейской компании по выводу 16 новых электрифицированных моделей к 2025 году.
 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Kia

Комментарии к новости

Последние новости

...
Kia Niro EV

Kia представила электрический концепт кроссовера

10 января 2018
Kia Stinger

Kia назвала рублевую цену на флагманский фастбэк Stinger

27 декабря 2017
Kia Picanto X-Line

Kia привезет в Россию Picanto X-Line

26 декабря 2017
Kia cee'd

Облик нового поколения Kia cee’d полностью рассекречен

26 декабря 2017
Kia Niro Plug-in Hybrid 2018

Гибриды от Kia

09 марта 2017

Kia показала свой первый гибридный кроссовер

12 февраля 2016

 Новости KIA Niro

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA Cerato - kia cerato 2016 как тонкая настройка изменила характер kia cerato Тест драйв
09 января 2018

KIA Cerato
"Как тонкая настройка изменила характер KIA Cerato"
Porsche 718 Boxster - porsche 718 gts - all inclusive!
Тест драйв
05 января 2018

Porsche 718 Boxster
"Porsche 718 GTS - all inclusive!"
Haval H6 Coupe - haval h6 coupe 2017 изменение сознания
Тест драйв
25 декабря 2017

Haval H6 Coupe
"Изменение сознания"
Nissan X-Trail - nissan qashqai и x-trail. сквозь горизонт
Автопутешествия
29 ноября 2017

Nissan X-Trail
"Сквозь горизонт"

Написано новостей:

2 0 4 8 0