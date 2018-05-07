Корейцы все активнее входят в сегмент экологически чистых транспортных средств. Вот и компания Kia представила серийный вариант электрического кроссовера Niro EV.

От «просто» Niro машина внешне отличается радиаторной решеткой, бамперами, отсутствием выхлопной трубы. У машины стреловидные дневные ходовые огни в воздухозаборниках переднего бампера, хромированные дверные ручки и иные, нежели на концепте пятимесячной давности фары и фонари.

Электрический вариант кроссовера может оснащаться одним из двух электромоторов: мощностью 130 или 204 л.с. Блоков батарей тоже два: емкостью 39,2 киловатт-часа и 64 киловатт-часа. В первом варианте запас хода электрического кроссовера может составить до 300 километров, во втором — до 450 километров.

Продажи Kia Niro EV в Корее начнутся во второй половине 2018 года, затем новый электромобиль поэтапно будет выводиться и на другие рынки. Правда, в России он вряд ли появится: в компании говорят о том, что российский рынок гибридов и электромобилей не сформировался.