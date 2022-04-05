Автомобильный портал Motorpage
5 апр 2022

Раскрыты характеристики обновленного Kia Niro EV

Раскрыты характеристики обновленного Kia Niro EV
Автор фото: фирма-производитель

Обычный Niro второго поколения продается на мировом рынке уже с начала текущего года, но электрическая версия будет представлена лишь в мае. Впрочем, производитель уже раскрыл ее технические характеристики

К сожалению, разнообразия силовых установок ждать не приходится - под капотом Niro EV расположится один единственный 200-сильный электромотор. Впрочем, с динамикой у автомобиля будет порядок - заявленное время разгона до сотни занимает 7,8 секунд, а максимальная скорость искусственно ограничена на отметке в 160 километров в час.

Поговорим о батарее. Она здесь сравнительно емкая - 65 кВтЧ. К примеру ра Nissan Leaf стоит аккумулятор емкостью почти в два раза меньше. С другой стороны, Tesla Model Y, которую называют одним из основных конкурентов Niro EV имеет батарею в 75 кВтЧ.

Но вернемся к корейскому кроссоверу- заявленный запас хода здесь составляет 463 километра. Аккумулятор поддерживает функцию быстрой зарядки от специального фирменного терминала 80 процентов энергии можно будет восполнить за 40 минут.
 

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...
Kia Niro (2023)

Раскрыты подробности о новом экологичном кроссовере Kia

17 января 2022
Kia Niro EV

Kia рассказала все подробности об электрическом Niro

09 июня 2018
Kia Niro EV

Kia Niro получил электрическую версию

07 мая 2018
Kia Niro EV

Kia представила электрический концепт кроссовера

10 января 2018
Kia Niro Plug-in Hybrid 2018

Гибриды от Kia

09 марта 2017

Kia показала свой первый гибридный кроссовер

12 февраля 2016

 Новости KIA Niro

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Hyundai Staria - hyundai staria (2022) на что рассчитывает hyundai staria в сегменте полноприводных минивэнов Тест драйв
04 апреля 2022

Hyundai Staria
"На что рассчитывает Hyundai Staria в сегменте полноприводных минивэнов"
KIA Ceed - kia ceed gt line (2022) вне конкуренции
Тест драйв
01 апреля 2022

KIA Ceed
"Вне конкуренции"
Lada Granta - lada granta (2019) «бюджетница» с цифровым бонусом
Тест драйв
30 марта 2022

Lada Granta
"«Бюджетница» с цифровым бонусом"
Volkswagen Taos, KIA Seltos - сравнительный тест kia seltos и volkswagen taos толкотня в проулке
Сравнительный тест
15 марта 2022

Volkswagen Taos, KIA Seltos
"Толкотня в проулке"

Написано новостей:

3 0 3 5 7