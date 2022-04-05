Раскрыты характеристики обновленного Kia Niro EV

Обычный Niro второго поколения продается на мировом рынке уже с начала текущего года, но электрическая версия будет представлена лишь в мае. Впрочем, производитель уже раскрыл ее технические характеристики

К сожалению, разнообразия силовых установок ждать не приходится - под капотом Niro EV расположится один единственный 200-сильный электромотор. Впрочем, с динамикой у автомобиля будет порядок - заявленное время разгона до сотни занимает 7,8 секунд, а максимальная скорость искусственно ограничена на отметке в 160 километров в час.

Поговорим о батарее. Она здесь сравнительно емкая - 65 кВтЧ. К примеру ра Nissan Leaf стоит аккумулятор емкостью почти в два раза меньше. С другой стороны, Tesla Model Y, которую называют одним из основных конкурентов Niro EV имеет батарею в 75 кВтЧ.

Но вернемся к корейскому кроссоверу- заявленный запас хода здесь составляет 463 километра. Аккумулятор поддерживает функцию быстрой зарядки от специального фирменного терминала 80 процентов энергии можно будет восполнить за 40 минут.

