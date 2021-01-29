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29 янв 2021

Когда в России появится новый Kia Stinger – ответ есть!

Когда в России появится новый Kia Stinger – ответ есть!
Автор фото: фирма-производитель

Запомните - все произойдет весной, а производство, межу тем, уже стартовало на «Автоторе» в Калининграде

Изменения в автомобиле будут лишь во внешности, да в интерьере. Так, Stinger получил новую переднюю оптику и новый монитор мультимедийной системы, который аж на два дюйма больше того, который устанавливался в предыдущем исполнении автомобиля.

Что касается агрегатов, то они нам знакомы. Старший мотор - V6 3.6 на 370 лошадиных сил мощности. Его младший коллега – двухлитровый движок с наддувом. Здесь мощность может варьироваться, так как существуют две степени форсировки. Первая – на 197 лошадиных сил, а вторая - почти на 250 «коней». Трансмиссия – 8-диапазонный автомат. Интересная ситуация обстоит с типом привода – он может быть как задним, так и полным.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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