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24 дек 2020

Обновленный Kia Stinger сертифицирован для России

Обновленный Kia Stinger сертифицирован для России
Автор фото: фирма-производитель

Тот кто ушёл - вернётся на рынок уже в следующем году. Новый Stinger получит обновления в дизайне и технической части

С последней и начнём.  Базовым станет двухлитровый турбо-мотор  с отдачей в 197 лошадиных сил. Средним вариантом  станет он же, правда степень форсировки у него будет уже другой - 247 лошадиных сил. Венчать моторную линейку будет агрегат 3.3 (V6) на 370 лошадиных сил. Любопытно что с каждым мотором работает одна и та же трансмиссия 8-ступенчатый автомат. Кроме того, все «Стингеры» оснащаются полным приводом по умолчанию.

Читатели Motorpage спросят, а что здесь с дизайном? В целом - ничего существенного. Новинка сменила переднюю и заднюю оптику. Также сзади появилась светодиодная полоса, соединяющая фары. Интерьер же теперь можно персонализировать разными материалами отделки- алюминием или карбоном. Все подробности, включая описание комплектаций, будут представлены позже - ближе к премьере.

При написании новости использовалась информация:
KIA

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