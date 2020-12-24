Обновленный Kia Stinger сертифицирован для России

Тот кто ушёл - вернётся на рынок уже в следующем году. Новый Stinger получит обновления в дизайне и технической части

С последней и начнём. Базовым станет двухлитровый турбо-мотор с отдачей в 197 лошадиных сил. Средним вариантом станет он же, правда степень форсировки у него будет уже другой - 247 лошадиных сил. Венчать моторную линейку будет агрегат 3.3 (V6) на 370 лошадиных сил. Любопытно что с каждым мотором работает одна и та же трансмиссия 8-ступенчатый автомат. Кроме того, все «Стингеры» оснащаются полным приводом по умолчанию.

Читатели Motorpage спросят, а что здесь с дизайном? В целом - ничего существенного. Новинка сменила переднюю и заднюю оптику. Также сзади появилась светодиодная полоса, соединяющая фары. Интерьер же теперь можно персонализировать разными материалами отделки- алюминием или карбоном. Все подробности, включая описание комплектаций, будут представлены позже - ближе к премьере.