11 ноя 2025

Kia Telluride получил новый дизайн и гибридную силовую установку

Автор фото: фирма-производитель

Официальная премьера нового Kia Telluride состоится в конце ноября на автосалоне в Лос-Анджелесе. Модель 2027 года получила иной дизайн, дизайн и интерьер, а также гибридную силовую установку

Telluride следующей генерации выделяется квадратным дизайном кузова с крупной прямоугольной решеткой радиатора, по краям которой установлены фирменные светодиодные полосы фронтальной оптики. Профиль и задняя часть кузова теперь больше напоминает Range Rover. Отдельное внимание привлекает внедорожная версия *X-Pro*, которая отличается развитым внедорожным обвесом, увеличенным дорожным просветом до 231 мм и крупными колесами. Интерьер примерно такой же, как у флагманского Kia EV9. На передней панели установлен цифровой экран, объединяющий мультимедийную систему и «приборку» (диагональ каждого экрана – 12 дюймов). Также здесь есть новый четырехспицевый руль.

Моторная гамма теперь включает более мощный 3,5-литровый V6 и новую подзаряжаемую гибридную силовую установку на базе турбированного мотора объемом 2,5 л. Технические характеристики пока не сообщаются.

При написании новости использовалась информация:
kia

