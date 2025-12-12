Новый Kia Seltos стал заметно крупнее и получил более современное оснащение

Модель также получила современный дизайн и расширенный набор опций, как у старших моделей

Внешний облик модели теперь выполнен в актуальной стилистике бренда. Можно заметить фирменные вертикальные светодиодные фары, широкую решетку радиатора, скрытые дверные ручки и пластиковые накладки на бампера и пороги. Длина кроссовера теперь составляет 4430 мм, ширина – 1830 мм, а колесная база – 2690 мм. Объем багажника увеличился до 536 л.

Внутри появилась единая цифровая панель, которая объединяет экраны «приборки» и мультимедийной системы диагоналями по 12,3 дюйма каждый. Есть также премиальная аудиосистема, проекционный дисплей, поддержка обновления «по воздуху» и ассистент на базе искусственного интеллекта.

Kia Seltos предложен с 2,0-литровым атмосферным мотором на 149 л.с. или 1,6-литровым турбодвигателем на 180 л.с. или 193 л.с. в зависимости от версии. В паре с двигателем может работать 6-ступенчатая «механика», семиступенчатый «робот» или 8-ступенчатый «автомат». Привод может быть передний или полный (в качестве опции). В 2026 году линейка пополнится гибридной модификацией.

