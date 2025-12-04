Автомобильный портал Motorpage
4 дек 2025

Kia готовит электрический гранд-турер, который может стать наследником Stinger

Kia готовит электрический гранд-турер, который может стать наследником Stinger
Автор фото: фирма-производитель

Kia опубликовала серию тизеров нового загадочного электрического концепта. В сети обсуждают, что речь может идти о новом Stinger, только уже без ДВС

На изображениях можно заметить, что модель получила вытянутую форму кузова и выпирающие над кузовом светодиодные фары. Отдельное внимание привлекает стеклянная крыша, которая напоминает форму купола и придает автомобилю футуристичный вид.

Информации о силовой установке нет, но предполагается, что концепт построен на платформе Hyundai Ioniq 6 или уже на совершенно новой архитектуре. Вероятно, серийная версия в будущем будет продаваться в одномоторной или двухмоторной модификациях.

При написании новости использовалась информация:
caranddriver

Комментарии к новости

Последние новости

...
Kia Telluride (2027)

Kia Telluride получил новый дизайн и гибридную силовую установку

11 ноября 2025
Kia PV5

Электрофургон Kia PV5 установил мировой рекорд по запасу хода с полной загрузкой

29 октября 2025
Kia EV4 GT

Kia EV4 GT готовится стать новым электрическим спорткаром марки

28 октября 2025
Kia

Kia готовит новый электрический автомобиль

20 октября 2025
Kia Stonic

Бензиновый кроссовер Kia Stonic после обновления стал похож на электрокар

03 сентября 2025

Kia планирует продать в России 50 000 автомобилей до конца этого года

15 апреля 2025

 Новости KIA

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

AITO Seres M7 - aito seres m7 (2023) Тест драйв
03 декабря 2025

AITO Seres M7
"Гибридная роскошь"
Solaris HC - solaris hc (2022) верность традициям
Тест драйв
28 ноября 2025

Solaris HC
"Верность традициям"
Evolute i-Space - evolute i-space (2024) suv с большим запасом хода и передним приводом
Тест драйв
25 ноября 2025

Evolute i-Space
"SUV с большим запасом хода и передним приводом"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 6 2 9