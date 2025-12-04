Kia готовит электрический гранд-турер, который может стать наследником Stinger

Kia опубликовала серию тизеров нового загадочного электрического концепта. В сети обсуждают, что речь может идти о новом Stinger, только уже без ДВС

На изображениях можно заметить, что модель получила вытянутую форму кузова и выпирающие над кузовом светодиодные фары. Отдельное внимание привлекает стеклянная крыша, которая напоминает форму купола и придает автомобилю футуристичный вид.

Информации о силовой установке нет, но предполагается, что концепт построен на платформе Hyundai Ioniq 6 или уже на совершенно новой архитектуре. Вероятно, серийная версия в будущем будет продаваться в одномоторной или двухмоторной модификациях.