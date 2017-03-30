Автомобильный портал Motorpage
30 мар 2017

«АвтоВАЗ» планирует экспортировать Lada 4х4 в Китай

«АвтоВАЗ» планирует экспортировать Lada 4х4 в Китай
Автор фото: фирма-производитель

Президент «АвтоВАЗ» Николя Мор в рамках прошедшей накануне пресс-конференции поделился планами, касаемо экспорта продукции концерна

Ранее сообщалось, что Волжский автозавод планирует наладить экспорт автомобилей на Кубу и уже договорился о первой партии в 300 автомобилей, а сегодня стало известно, что в рамках расширения экспорта, компания планирует выйти на рынок Китая.

По словам Мора, уже сейчас идут переговоры с тремя китайскими импортерами, в первую очередь речь идет о Lada 4х4, именно внедорожник больше всего актуален на китайском рынке. Так же Николя Мор отметил, что первые внедорожники могут попасть в китайские автосалоны уже в нынешнем году, во многом, благодаря  тому, что серийная Lada 4х4 соответствует всем требованиям китайского законодательства и без переделок проходит сертификацию.

По неофициальной информации, «АвтоВАЗ» планирует продавать в поднебесной более 10 000 автомобилей в год, однако, финального решения по этому вопросу пока нет. 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Ведомости

Комментарии к новости

Последние новости

...

АвтоВАЗ поделился подробностями новой «Нивы»

31 января 2017

АвтоВАЗ модернизировал подвеску для «Нивы»

10 октября 2016

Lada Niva Taiga оказалась самым медлительным автомобилем на рынке Германии

31 августа 2016
Lada 4x4

Появились первые сведения о новом поколении модели Lada 4x4

01 июля 2016

Объем экспорта новых автомобилей из РФ в другие страны увеличился в октябре

26 ноября 2015
Lada 4x4 pickup

«АвтоВАЗ» втрое увеличит производство пикапа Lada 4x4

20 ноября 2015

 Новости Lada 4x4

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Opel Antara - opel antara 2011 дань традициям Вторичный рынок
29 марта 2017

Opel Antara
"Дань традициям"
LIFAN X60 - lifan x60 2016 прожиточный минимум
Тест драйв
27 марта 2017

LIFAN X60
"Прожиточный минимум"
KIA Cerato - kia cerato 2016 вид спереди
Тест драйв
24 марта 2017

KIA Cerato
"Властелин городских колец"
Ford Explorer - дороги россии. если уйти на север
Автопутешествия
22 марта 2017

Ford Explorer
"Если уйти на Север"

Написано новостей:

1 8 5 4 3